«Не видели, что покупали?» 7 16.10.2024, 9:55

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Пенсионерка пожаловалась в TikTok на три сетки картошки с рынка.

Пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на «гнилую и вонючую» картошку, которую она приобрела на местном рынке. По ее словам, за 3 сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,70 белорусских рублей, однако качество продукта оставляло желать лучшего. Судя по всему, при покупке автор ролика особо не присматривалась, т.к. обнаружила дефекты уже дома, пишет telegraf.news.

На видео можно рассмотреть, как некоторые картофелины действительно имеют зеленоватый цвет и явные признаки гнили. При этом женщина утверждает, что овощи «брали на пробу», а один килограмм на рынке стоил 1,20 белорусских рубля. «Могу любую сетку раскрыть, она вся такая», — с горечью произносит бабушка за кадром.

Однако многие пользователи видеоплатформы не разделили злость на продавца, говоря о том, что, мол, «самим сажать нужно». Другие вообще не советовали покупать овощи на рынке, т.к. «неизвестно, на чем эта картошка росла». Третьи и вовсе возмущались: «А вы не видели, что покупали?! Через сетку все прекрасно видно!»

@pesiankova_dobrush Бабушка купила картошку, называется! Кто еще купил такую картошку у нас в Добруше? ♬ оригинальный звук - Надежда Песенкова

«На дешевку позарились, а теперь плачут», — высказала мнение под видео одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила: «Я уверена, что те, кто продавал, видели, что в сетки сыпали. Я бы еще в защиту потребителя жалобу написала».

«Ужас. Мы выращиваем каждый год для себя и детей. Но в этом году картошка ужасно плохая, хоть и обрабатывали. Из ведра картошки 3/4 — отходы. Мы не продаем, но факт имеет место быть повсеместно», — отметил еще кто-то из пользователей TikTok.

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