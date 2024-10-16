«Кадыров создает отдельное государство» 16.10.2024, 10:02

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Магомед Гаджиев

Уехавший из России депутат рассказал правду о Чечне.

В Cеть утекли новые фрагменты переговоров беглого экс-депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

В новом видео Гаджиев рассказывает, как чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым и Адамом Делимхановым создают свое отдельное государство, и в этом им в России никто не может помешать, «потому что они никому не подчиняются» и «живут по своим законам».

По его словам, на войне чеченцы занимаются «криминалом», и всех кроме Путина они посылают на «три буквы».

Гаджиев говорит собеседнику, что хорошо знает Кадырова.

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