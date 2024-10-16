Польский дипломат рассказал, что Лукашенко говорил о Путине в личном разговоре 16.10.2024, 10:24

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Мариуш Машкевич

Диктатор сразу невзлюбил главу Кремля.

Подробности своего прощального разговора с Александром Лукашенко сообщил во время онлайн-встречи «Свободного Белорусского университета» 15 октября бывший посол Польши в Беларуси (1998–2002) Мариуш Машкевич, пишет «Позiрк».

«Лукашенко был так зол, что хотел продемонстрировать, что может дружить с Польшей. И поэтому согласился на встречу со мной», — сказал дипломат.

Машкевич также сообщил, что во время закрытой части разговора предложил Лукашенко брать пример с России, развитие экономики которой тогда «было ориентировано на Запад». На это Лукашенко ответил, что посол ошибается, потому что не знает «кто такой Путин», но «еще увидит» это.

По словам дипломата, Лукашенко заявил, что к власти в России пришли представители ФСБ, у которых «нет никаких тормозов и совести».

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