В Беларуси авиакомпании будут собирать персональные данные пассажиров

В Беларуси авиакомпании будут собирать персональные данные пассажиров2
- 16.10.2024, 10:53
И передавать в общую базу.
В Беларуси будет создана единая система для хранения данных пассажиров авиарейсов. Соответствующее постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале.
В базу будут собирать информацию обо всех авиапассажирах, а также данные о гражданах, которым запрещен въезд в страну. Авиакомпании, осуществляющие международные рейсы, обязаны будут передавать туда персональные данные пассажиров.
В систему попадут такие сведения, как:
• ФИО,
• пол,
• дата рождения,
• гражданство,
• номер и серия документа, на который был куплен билет,
• информация о рейсе (номер, количество пассажиров на борту),
• время вылета и аэропорты назначения.
Кроме того, авиаперевозчики смогут получить доступ к базе пассажиров, которым запрещен въезд в Беларусь. Персональные данные будут храниться в системе два года.