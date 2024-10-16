В Беларуси авиакомпании будут собирать персональные данные пассажиров 2 16.10.2024, 10:53

Фото: charter97.org

И передавать в общую базу.

В Беларуси будет создана единая система для хранения данных пассажиров авиарейсов. Соответствующее постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале.

В базу будут собирать информацию обо всех авиапассажирах, а также данные о гражданах, которым запрещен въезд в страну. Авиакомпании, осуществляющие международные рейсы, обязаны будут передавать туда персональные данные пассажиров.

В систему попадут такие сведения, как:

• ФИО,

• пол,

• дата рождения,

• гражданство,

• номер и серия документа, на который был куплен билет,

• информация о рейсе (номер, количество пассажиров на борту),

• время вылета и аэропорты назначения.

Кроме того, авиаперевозчики смогут получить доступ к базе пассажиров, которым запрещен въезд в Беларусь. Персональные данные будут храниться в системе два года.

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