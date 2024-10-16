закрыть
16 октября 2024, среда, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси авиакомпании будут собирать персональные данные пассажиров

2
  • 16.10.2024, 10:53
В Беларуси авиакомпании будут собирать персональные данные пассажиров
Фото: charter97.org

И передавать в общую базу.

В Беларуси будет создана единая система для хранения данных пассажиров авиарейсов. Соответствующее постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале.

В базу будут собирать информацию обо всех авиапассажирах, а также данные о гражданах, которым запрещен въезд в страну. Авиакомпании, осуществляющие международные рейсы, обязаны будут передавать туда персональные данные пассажиров.

В систему попадут такие сведения, как:

• ФИО,

• пол,

• дата рождения,

• гражданство,

• номер и серия документа, на который был куплен билет,

• информация о рейсе (номер, количество пассажиров на борту),

• время вылета и аэропорты назначения.

Кроме того, авиаперевозчики смогут получить доступ к базе пассажиров, которым запрещен въезд в Беларусь. Персональные данные будут храниться в системе два года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина