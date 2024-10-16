Белорус выиграл в покер сумму с пятью нулями
- 16.10.2024, 11:02
Ему покорился турнир на Кипре.
Николай Воскобойников продолжает укреплять свою репутацию на международной покерной арене. Белорусский игрок стал победителем турнира $50,000 EPT Super High Roller, который прошел на Кипре. В этом турнире, с призовым фондом $2,27 млн, участвовали 47 игроков, но только первые шесть мест получили денежные призы, пишет pokernews.
Воскобойников сумел дойти до финала, где встретился с россиянином Артуром Мартиросяном. Нашему соотечественнику достался главный приз — $601,4 тыс. Помимо этого, Воскобойников посвятил свою победу семье — у него и его жены двое детей, а пара ожидает третьего.
Этот успех поднял общий доход Николая в живых турнирах выше $9 млн, что делает его вторым по заработку среди белорусских игроков.