Белорус выиграл в покер сумму с пятью нулями 16.10.2024, 11:02

Николай Воскобойников

Ему покорился турнир на Кипре.

Николай Воскобойников продолжает укреплять свою репутацию на международной покерной арене. Белорусский игрок стал победителем турнира $50,000 EPT Super High Roller, который прошел на Кипре. В этом турнире, с призовым фондом $2,27 млн, участвовали 47 игроков, но только первые шесть мест получили денежные призы, пишет pokernews.

Воскобойников сумел дойти до финала, где встретился с россиянином Артуром Мартиросяном. Нашему соотечественнику достался главный приз — $601,4 тыс. Помимо этого, Воскобойников посвятил свою победу семье — у него и его жены двое детей, а пара ожидает третьего.

Этот успех поднял общий доход Николая в живых турнирах выше $9 млн, что делает его вторым по заработку среди белорусских игроков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com