Медведев и Лавров закисли Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

16.10.2024, 11:05

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Жизнь чокнутых диктаторов богата сюрпризами.

Ким из Северной Кореи, в военный союз с которой втянул Россию Путин, взорвал дороги, соединяющие Северную Корею с Южной. Чтобы добиться «полного отделения».

Что же, Ким – ядерный пирожок, создал отличный фон для ратификации договора о военном союзе Россия – Корея, который Путин внес вчера в свою Госдуму. Еще один повод для граждан России посмотреть, с кем намерен союзничать Путин.

Непонятно только, что же Медведев с Лавровым растерялись? Не подхватили тот же час инициативу? Отчего так же, как Ким, не предлагают взорвать дороги и мосты, ведущие «на Запад»? Чтобы у российского народа не было соблазна «вернуться в Европу».

Как же это вы, Медведев и Лавров, закисли в своих кабинетах и винных погребах?! Выносите предложение на Совбез. Чтобы опять, как некогда, публичное заседание и заслушать мнение всех: «дрожащего Штирлица» Нарышкина, пытающегося «соскочить» премьера Мишустина …

Может, еще Володин выступит, предложит вырыть ров между Европой и Россией, чтобы квадроберы не смогли перебраться ночью и разложить нижнего спикера соблазнами мифического «движения ЛГБТ».

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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