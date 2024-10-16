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Вместо Лукашенко российского губернатора принял другой чиновник

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  • 16.10.2024, 11:09
  • 1,710
Вместо Лукашенко российского губернатора принял другой чиновник
Дмитрий Крутой

Ранее диктатор делал это лично.

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой вчера провел встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

Как сообщила БелТА, главной темой стало развитие взаимодействия в промышленности и защита общего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Отметим, ранее Лукашенко лично принимал российских губернаторов, которые приезжали в Минск.

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