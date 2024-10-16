Вместо Лукашенко российского губернатора принял другой чиновник

Вместо Лукашенко российского губернатора принял другой чиновник1
- 16.10.2024, 11:09
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Ранее диктатор делал это лично.
Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой вчера провел встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.
Как сообщила БелТА, главной темой стало развитие взаимодействия в промышленности и защита общего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей.
Отметим, ранее Лукашенко лично принимал российских губернаторов, которые приезжали в Минск.