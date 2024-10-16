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Forbes: Война дронов в Украине превратилась в «гонку технологий»

  • 16.10.2024, 11:45
  • 1,394
Forbes: Война дронов в Украине превратилась в «гонку технологий»

Это критическая борьба.

Война беспилотников в Украине превратилась в «высокоскоростную гонку технологических вооружений», пишет Forbes.

Над Украиной летает мало пилотируемых самолетов, однако воздушная война, в которой активную роль играют беспилотники, значительно влияет на ситуацию на земле. Украинские перехватчики активно противодействуют разведывательным возможностям России, лишая ее способности проводить точные атаки на большие расстояния.

Россия, в свою очередь, пытается найти ответы на эти вызовы, но и украинские перехватчики продолжают совершенствоваться в рамках гонки вооружений. Это критическая борьба, важная не только для этой войны, но и для будущих конфликтов.

Длинный удар

Благодаря украинской системе противовоздушной обороны, которая включает ракеты Patriot и новые F-16, российская авиация не может эффективно действовать над Украиной. Вместо этого россияне используют высокоточные бомбы с больших расстояний, иногда запуская до сотни за день. Кроме этого, Россия имеет значительное преимущество в артиллерии, что позволяет ей наносить удары на большие расстояния, используя дроны-камикадзе «Ланцет».

Все эти атаки базируются на данных от российских беспилотников, которые непрерывно наблюдают за украинскими позициями. Основной российский флот дронов состоит из Орлан-10, Орлан-30, ZALA, SuperCam и других моделей, которые выполняют различные роли в нацеливании на артиллерию и авиаудары.

Украинские перехватчики

Однако за последние месяцы Украина нашла новые способы борьбы. Используя скоростные квадрокоптеры стоимостью около 700 долларов, украинские силы превратили FPV-дроны в эффективных высотных перехватчиков, способных уничтожать российские разведывательные беспилотники на высотах до 3500 метров.

Эта тактика позволила существенно изменить баланс сил на земле. В частности, успех украинской операции под Курском частично обусловлен тем, что удалось уничтожить российские дроны, сделав невозможным слежение и нацеливание на украинские войска.

Эскалация перехватов

Украинские беспилотные силы достигли значительного прогресса в перехвате вражеских дронов. По данным украинского полка ПВО, только за короткое время было сбито 145 российских беспилотников. В то же время частные инициативы, такие как Wild Hornets, показали видео более 100 перехватов, а количество сбитых дронов превысило 300.

Российские операторы, пытаясь защитить свои дроны, начали устанавливать дополнительные камеры для наблюдения за возможными атаками с воздуха, но это еще не решило проблему.

Российские дроны теперь часто окрашены в камуфляжные цвета, чтобы их было труднее заметить с воздуха. Некоторые дроны оснащены устройствами радиоэлектронной борьбы, которые сканируют видеосигналы и заглушают сигнал перехватчика. Это дает разведывательному дрону несколько дополнительных минут для того, чтобы избежать атаки.

Будущее войны дронов

Россия начала применять аналогичную тактику, используя FPV-дроны для сбивания украинских беспилотников. В то же время Украина работает над модернизацией своих дронов, оснащая их новыми технологиями для перехвата иранских Shahed.

Учитывая эскалацию, воздушные бои дронов могут превратиться в отдельную форму войны. Эта битва может иметь три возможных последствия: стабильный уровень потерь обеих сторон, полная победа нападающих или доминирование одной из сторон, что обеспечит ей полное преимущество в воздухе.

Воздушная война беспилотников имеет решающее значение для победы в современных конфликтах, и кто победит в этом соревновании, получит преимущество не только в небе, но и на земле.

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