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«Лукашенко понимает, что будет смещен»

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  • 16.10.2024, 11:51
  • 8,574
«Лукашенко понимает, что будет смещен»

У диктатора нет выбора.

Визит в Москву «за ошейником» уже стоил белорусскому диктатору нескольких поставленных на паузу миллиардов из ранее обещанных Москвой. Об этом пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники канала сообщают, что «Путин связал дальнейшее поэтапное выделение финансовой помощи с оказанием услуг в военной сфере».

«Основным существенным итогом вояжа стало то, что Лукашенко заручился обязательством Путина не вмешиваться в электоральную компанию и пресекать подобные попытки от иных субъектов Кремля», — сообщает Telegram-канал.

Что касается внешнеполитической повестки, то, как сообщает автор канала, Лукашенко «окончательно синхронизировался» с новой «осью зла», в которую помимо Беларуси, входят Россия, Китай, Северная Корея, Иран и его прокси.

«Совбез Беларуси и Генштаб уже отработали стратегическую часть отведенной Минску роли в будущем глобальном конфликте по двум основным сценариям: атака приграничья Украины, либо атака приграничья ЕС»,— пишет «Беларуская выведка».

Источники канала также сообщают, что из Москвы белорусский диктатор «опять приехал подавленный и постарался спрятаться в комфортной для него сельскохозяйственной повестке, чуя животным страхом неотвратимость и безвыходность своего положения».

«Он обмолвился в близком окружении, что речь в Москве шла о неукоснительном соблюдении «союзнических обязательств» с наступлением 2025 решающего года. Оттягивание ситуации «на после перевыборов Лукашенко» в Кремле видимо не сработало, электоральный процесс не считают исключением. Лукашенко должен сдержать данное ранее обещание и в обозначенный Осью Зла момент исполнить взятые на себя обязательства прямого участия его вооруженных сил в конфликте, исполнить отведенную ему роль в зависимости от доведенного из Москвы сценария», — сообщил Telegram-канал.

По мнению автора канала, участие Лукашенко в глобальном военном конфликте «предрешено». При этом в окружении диктатора понимают, что «при уклонении от обязательств он будет нейтрализован (смещен или уничтожен)».

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