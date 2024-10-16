Беларусь ухудшила позиции в рейтинге свободы в интернете 2 16.10.2024, 11:56

Набрала всего 22 балла из 100.

Ситуация со свободой в интернете в Беларуси ухудшается, свидетельствует свежий рейтинг, опубликованный организацией Freedom House.

В этом году страна набрала лишь 22 балла из возможных 100, что является снижением по сравнению с 25 баллами в 2023 году. Беларусь по-прежнему находится в числе несвободных стран, к которым относятся государства с показателями ниже 40 баллов.

Авторы отчета связывают ухудшение ситуации с усилением репрессий со стороны белорусского правительства, которое активно подавляет онлайн-голоса и блокирует независимые СМИ и источники информации. Власти также прибегли к законодательным мерам для криминализации онлайн-контента, созданного теми, кого они считают «экстремистами» или «террористами». В результате продолжились аресты журналистов и активистов, работающих в интернете.

Несмотря на эти трудности, доклад подчеркивает, что доступ к интернет-услугам в Беларуси остается широким, а стоимость подключения — низкой. Однако власти продолжают контролировать и ограничивать доступ к сети.

В самом низу рейтинга 2024 года расположились Китай и Мьянма (по 9 баллов), Иран (12), а также Россия и Куба (по 20). Лидерами рейтинга стали Исландия (94), Эстония (92), Канада и Чили (по 86). Украина набрала 59 баллов и попала в категорию «частично свободных» стран. Интересно, что некоторые европейские государства, включая сосдей Беларуси — Литву, Латвию и Польшу — вообще не упоминаются в данном рейтинге.

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