В NASA сообщили, что у Солнца началась фаза самой высокой активности 16.10.2024, 12:18

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Что это значит.

Ученые из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США 15 октября объявили о том, что ожидаемый солнечный максимум наступил. Это значит, что у Солнца началась фаза самой высокой активности. Таким образом в течение ближайшего года можно будет ожидать очень много мощных вспышек на Солнце, которые часто провоцируют появление сильной геомагнитной бури на Земле, пишет Phys.

Каждые 11 лет, пока продолжается солнечный цикл Солнце переживает спад и повышение своей активности. Это значит, что у нашей звезды существуют фазы солнечного минимума и солнечного максимума. Последний наступает примерно в середине каждого солнечного цикла. Текущий 25-й цикл начался в 2019 году.

Во время солнечного максимума магнитные полюса Солнца меняются местами и у нашей звезды наступает пик активности. В это время на Солнце появляется больше солнечных пятен, которые представляют собой регионы с более холодной плазмой и с более сильными магнитными полями. Разрыв и новое соединение линий магнитного поля вызывают выбросы энергии и излучения, известные как солнечные вспышки. Чем больше солнечных пятен, тем больше вспышек возникает на Солнце. Но особенно много самых сильных вспышек появляется как раз в течение солнечного максимума.

Ученые сообщили, что согласно данным наблюдений за Солнцем, солнечный максимум в 25-м цикле уже наступил и он продлится примерно в течение года.

Солнечные вспышки и сопутствующие им корональные выбросы массы, то есть извержения плазмы на Солнце, приводят к появлению на Земле геомагнитной бури разной мощности, а также яркого полярного сияния. Выбросы излучения и солнечных частиц негативно влияют на работу систем связи и навигации на Земле, а также могут вызывать сбой в работе энергосистем.

В течение каждого солнечного максимума наступает период самой большой активности, но определить этот период ученые смогут только после того, как Солнце войдет в фазу солнечного минимума. Периоды самой большой активности в солнечном максимуме могут иметь разную продолжительность в разных солнечных циклах.

Ученые ожидают, что в течение года на Солнце будет происходить много извержений энергии и плазмы, в том числе вспышек самого высокого класса Х. Например, в мае этого года такие мощные вспышки привели к появлению на Земле самой сильной геомагнитной бури за последние 20 лет.

Ученые из NASA намерены получить больше информации и о самом Солнце, и о его активности в декабре этого года, когда солнечный зонд «Паркер» подлетит к звезде на самое близкое расстояние, где не бывал еще ни один космический аппарат.

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