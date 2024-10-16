Украина ждет приглашения в НАТО
- 16.10.2024, 12:21
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Названы сроки.
Украина по дипломатическим каналам просит о приглашении в c НАТО еще до того момента, как Джо Байден покинет пост президента США, заявила 16 октября украинский посол при НАТО Наталья Галибаренко в интервью агентству Reuters.
Высокопоставленная украинская дипломатка утверждает, что такое решение станет достойным наследием для президента Байдена.
«Мы считаем, что приглашение Украине в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», — заявила дипломатка.
Чтобы оправдать развязанную ею войну, РФ с пропагандистскими целями ссылалась на потенциальное украинское членство Украины в НАТО. В то время как украинские власти настаивали на том, что стране необходимо вступить в альянс для защиты от любой будущей российской агрессии, пишет Reuters.
Галибаренко заявила, что приглашение Украины в НАТО устранит «главное яблоко раздора» между Киевом и Москвой.
«Если мы скажем, что приглашение есть, для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт — все, и больше нельзя повышать ставки, используя эту тему», — сказала дипломатка.
Галибаренко также заявила о том, что официальный Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение уже сейчас «послужит мощным сигналом».
На вопрос о том, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: «Чем раньше, тем лучше».
Как считают журналисты, президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, создают серьезную неопределенность для Украины, поскольку официальный Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи официальному Киеву в его в российско-украинской войне.