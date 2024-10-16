Маск внес решающий вклад в агитацию за Трампа в колеблющихся штатах 3 16.10.2024, 12:47

1,066

Фото: NYT

И выделил на поддержку республиканца десятки миллионов долларов.

Американский миллиардер Илон Маск за три месяца выделил около 75 млн долларов своей группе поддержки Дональда Трампа. Это подчеркивает решающую роль миллиардера для кандидата от Республиканской партии перед президентскими выборами 5 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, поданной в Федеральную избирательную комиссию, организация America PAC, деятельность которой направлена на привлечение избирателей в колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, потратила около 72 млн долларов из этой суммы в период с июля по сентябрь.

Это больше, чем любой другой фонд в поддержку Трампа, сосредоточенный на привлечении избирателей. Кампания Трампа в значительной степени зависит от внешних групп для агитации избирателей, а это означает, что супер PAC, основанный Маском - самым богатым человеком в мире - играет огромную роль в выборах с минимальным преимуществом между Трампом и демократом Камалой Харрис.

Единственным спонсором группы в тот период был Маск, генеральный директор производителя электромобилей Tesla.

Маск, который говорил, что голосовал за кандидатов в президенты от Демократической партии в прошлом, на этих выборах резко повернул вправо. Он поддержал Трампа в июле и появился с ним на митинге в Пенсильвании в начале этого месяца.

В среду Маск сообщил в сообщении на X, что он «проведет серию лекций» по всей Пенсильвании, менее чем через две недели после своего появления с Трампом в этом штате.

Он сказал, что людям нужно всего лишь подписать петицию на его веб-сайте America PAC, чтобы присутствовать на его выступлениях с «завтрашнего вечера по понедельник».

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Маск планировал активизировать агитационную кампанию в поддержку Трампа в Пенсильвании, которая считается ключевым штатом как для Трампа, так и для его оппонента-демократа Харрис в гонке за Белый дом.

Пожертвования Маска в пользу America PAC выводят его в эксклюзивный клуб мегадоноров-республиканцев, в список которого также входят наследник банковской империи Тимоти Меллон и миллиардерша, владелица казино Мириам Адельсон.

Однако ранее стало известно, что Маск в течение многих лет тайно финансировал консервативную политическую группу, задолго до того, как публично поддержал Трампа.

America PAC сосредоточена на том, чтобы побудить американцев, которые поддерживают Трампа, но не всегда голосуют, принять участие в выборах в этом цикле, что является высокорискованной и трудоемкой стратегией для предвыборной кампании Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com