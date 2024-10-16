Почему дорожает доллар и что будет происходить на валютном рынке в ближайшее время 16.10.2024, 13:11

Прогноз экономистки.

Курс доллара на валютном рынке Беларуси достиг своего наивысшего значения за год (после чего немного откатился назад). Чего ждать на рынке валют до конца 2024-го и какие перспективы на 2025-й? Об этом «Зеркало» спросило у старшей научной сотрудницы исследовательского центра BEROC экономистки Анастасии Лузгиной.

«Говорить о серьезном рывке не стоит»

10 октября доллар вырос до максимального значения с начала года — 3,3011 рубля. После этого американская валюта немного подешевела, но все еще остается довольно дорогой.

Анастасия Лузгина указывает, что важно обращать внимание не только на доллар, но и на то, как в целом себя чувствует белорусский рубль по отношению ко всей корзине валют. И в этом случае с начала года изменение было минимальным — минус 0,29%. Произошло это за счет того, что, дешевея к американской валюте, наш рубль дорожал по отношению к российскому. Но и к доллару в отдельности национальная валюта снизилась на 3,5% — это меньше, чем инфляция с начала года (она была 3,8%). Поэтому не стоит говорить о серьезном рывке, считает аналитик.

Есть внутренние и внешние причины, которые влияют на курс белорусского рубля. «Если это сугубо внутриэкономические факторы, то в этом случае, скорее всего, мы увидим укрепление либо снижение рубля в целом к основным валютам», — указывает экспертка.

— Если смотреть на внутренние факторы, нельзя сказать, что идет сильное давление на валютный рынок со стороны экономики. Основной индикатор — это торговое сальдо по товарам и услугам. За январь — август оно было положительным (184 млн долларов). При этом оно неустойчивое — ранее оно было и в минусе, и в плюсе. По сравнению с прошлым годом отрицательное сальдо по товарам увеличилось, но при этом сложилось хорошее положительное сальдо по услугам. Плюс мы помним, что белорусы продают валюты больше, чем покупают. Это способствует тому, что ситуация на валютном рынке спокойная — валюты достаточно, спрос удовлетворяется.

Так как на внутреннем рынке нет перекосов, которые бы сильно влияли на курсы валют, следует искать внешние причины, продолжает экономистка. Из тех, которые больше всего сказываются на нашем валютном рынке, выделяется динамика российского рубля в РФ.

— Российский рубль к доллару снижается. Это происходит за счет ситуации во внешней торговле России. Там по-прежнему положительное торговое сальдо, но в последнее время замедлился рост поступления валютной выручки от российских экспортеров. Одновременно с этим импорт начал быстрее расти, — объясняет Анастасия Лузгина.

Каковы перспективы на рынке валют

Как и сейчас, в ближайшем будущем на самочувствие белорусской нацвалюты будет оказывать серьезное влияние российский рубль. То есть если он будет снижаться к доллару, то и наш будет следовать по похожей траектории.

Что будет дальше с российским рублем, отчасти будет зависеть от цен на нефть на мировом рынке, отмечает Анастасия Лузгина. В этом вопросе есть доля неопределенности. Так как цены на нефть реагируют на то, как развивается ирано-израильский конфликт.

— Он [конфликт] подстегнул цены к росту в начале октября, но сейчас мы видим, что цены опять начали снижаться. При этом ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти. — Прим. ред.) уменьшила ожидаемые объемы продаж нефти на мировом рынке. Значит, если спрос будет меньше, вряд ли цена на нефть будет расти, — говорит Анастасия Лузгина. — Если возникнут трудности с иранской нефтью, вполне возможно, что она может и подорожать, но если все будет более-менее спокойно, мы не увидим дальнейшего роста цен. Соответственно, это будет влиять на курс российского рубля.

Аналитик ожидает, что указанные выше факторы с внешней торговлей в России и ценами на нефть могут привести к некоторому снижению курса российского рубля до конца этого года.

— Но внутри оставшихся до конца года двух с половиной месяцев могут быть скачки как в одну, так и в другую сторону. Например, в конце октября ожидается выплата квартальных налогов — это может поддержать российский рубль, то есть он может в конце месяца на неделю-полторы укрепиться. Потом снова может быть небольшой откат. Это будет влиять и на курс белорусского рубля.

Таким образом, на курс белорусского рубля сейчас больше влияют внешние факторы, чем внутренние. Основной из них — то, как будет себя вести российская валюта по отношению к доллару.

— В следующем году, если в Беларуси будет реализовываться запланированная стимулирующая экономическая политика, возможно, мы увидим давление на наш рубль и со стороны внутренних факторов. Тогда можно будет ожидать более активных трендов на снижение, но пока об этом говорить не имеет смысла, потому что, как мы уже обозначили, пока к корзине валют белорусский рубль остается стабильным, — заключает Анастасия Лузгина.

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