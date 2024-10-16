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Зеленский: КНДР передает России людей

  • 16.10.2024, 13:14
Зеленский: КНДР передает России людей
Владимир Зеленский

В том числе — для боевых действий.

По данным украинской разведки, КНДР передает России людей для боевых действий против Украины и работ на заводах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября,

«В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более чем двадцатимиллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей», — сказал он.

Зеленский добавил, что Северная Корея передает России рабочих для российских заводов — вместо убитых на войне россиян, а также личный состав для российской армии.

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