Зеленский: КНДР передает России людей
- 16.10.2024, 13:14
В том числе — для боевых действий.
По данным украинской разведки, КНДР передает России людей для боевых действий против Украины и работ на заводах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября,
«В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более чем двадцатимиллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей», — сказал он.
Зеленский добавил, что Северная Корея передает России рабочих для российских заводов — вместо убитых на войне россиян, а также личный состав для российской армии.