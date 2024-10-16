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Лукашенко впервые оказался в такой ситуации

  • 16.10.2024, 13:18
  • 1,138
Лукашенко впервые оказался в такой ситуации

Время уходит и время уходить.

«Предвыборная» раздача подарков – например, в виде того, что у работающих пенсионеров перестанут забирать часть пенсии, – не оказывают особого влияния на электорат. Да, и не подарок это ни по сути, ни по цели. Суть – перестать забирать чужие деньги. Цель – найти хоть какие-то дополнительные рабочие руки, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

«Предвыборное» турне по городам и весям также не оказывает влияния на поддержку, так как сказать — про будущее решительно нечего, а в откровенные Нью-Васюки на новом месторождении нефти верится слабо.

На российском векторе вместо денег и поддержки оказался орден, напоминание о долге за АЭС и несколько судебных ловушек. В медиа появляется стеб даже там, где должны были быть абсолютно комплиментарные интервью или сюжеты.

На саммит БРИКС в Казани везти нечего. Роль переговорщика или «восстановителя» Украины также не просматривается. И вряд ли такое положение вещей изменится до момента принятия решения: идти – не идти.

На западном векторе затишье в результате отсутствия доверия или нерешительности. Спасать Лукашенко совсем некому. Попытки вбросить идеи о переговорах через старых и новых проверенных лоббистов не нашли должного отклика.

Китай напоминает о необходимости «нормализовать» отношения с Западом, что уже невозможно при наличии Лукашенко в уравнении.

Время уходит и время уходить.

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