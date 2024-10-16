Визит Байдена в Германию: стало известно, с кем встретится президент США 3 16.10.2024, 13:35

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Джо Байден

Лидеры трех стран рассмотрят свою будущую поддержку Украины.

Планируется, что в конце текущей недели президент США Джо Байден встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три компетентных источника.

Отмечается, что лидеры трех стран, которые являются основными поставщиками вооружения в Украину, вероятно, рассмотрят свою будущую поддержку страны в войне, развязанной РФ в 2022 году.

Изначально встреча была запланирована в Германии на прошлой неделе, она должна была пройти в формате «Рамштайн». Однако Байден отменил зарубежный визит из-за урагана «Милтон», который приближался к юго-востоку США.

Американский президент пообещал перенести визит, но перспективы новой встречи оставались неопределенными.

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