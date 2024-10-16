Песков отказался комментировать заявления Кадырова о «кровной мести»
- 16.10.2024, 14:05
- 2,888
Испугался?
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует угрозы кровной мести, высказанные главой Чечни Рамзаном Кадыровым в адрес сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова и депутатов Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, сообщает «Интерфакс».
Журналисты на брифинге попросили Пескова прокомментировать «ситуацию, когда глава одного из российских регионов пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам».
«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — ответил Песков
В свою очередь депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев заявил, что не имеет никакого отношения к подготовке покушения на главу Чечни, о котором ранее заявил Кадыров. Об этом Барахоев сказал на встрече с общественностью в ингушском городе Малгобеке, передает «Фортанга».
«Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — цитирует депутата издание.