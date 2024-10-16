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В Гомеле судят «почетного гомсельмашевца»

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  • 16.10.2024, 14:21
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В Гомеле судят «почетного гомсельмашевца»

Ему грозит десять лет тюрьмы.

В Гомеле рассматривают очередное коррупционное дело. Из опубликованной информации можно предположить, что обвиняемый работал руководителем на Гомсельмаше, пишет «Флагшток».

В суде Центрального района Гомеля проходит рассмотрение уголовного дела в отношении Митраховича Анатолия Адамовича. Мужчина обвиняется в по статье 430 ч. 2 УК РБ «Получение взятки». Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — 10 лет лишения свободы.

Анатолий Адамович Митрахович является полным тезкой бывшего главного технолога Завода самоходных комбайнов ОАО «Гомсельмаш». Сочетания очень редких отчества и фамилии указывают, что под суд попал именно бывший руководитель завода. 

Год назад Анатолия Митраховича с почетом отправили на пенсию. Ветеран Гомсельмаша проработал на заводе 52 года. Ему было присвоено звание «Почетного гомсельмашевца». Главным технологом Завода самоходных комбайнов Митрахович стал еще в 1989 году. Последние три года он занимал должность ведущего специалиста в управлении главного технолога.

Судебный процесс за получение взятки спустя год после выхода пенсию может свидетельствовать о том, что следователи расследуют деятельность экс-руководителя в предыдущие годы.

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