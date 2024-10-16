Брестского журналиста обвинили в «измене государству» 16.10.2024, 14:53

Его задержали после возвращения из России.

Брестский журналист-фрилансер Даниил Полянский был задержан, предположительно, 19 сентября после возвращения на родину из России. Точная дата неизвестна, но позднее связь с ним пропала, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

В начале сентября Даниил Полянский ездил в Россию к родственникам. В дороге произошел инцидент с российскими силовиками. Его автомобиль остановили сотрудники ФСБ и затем обвинили в административном нарушении за неповиновение — якобы он отказался предъявлять документы.

«Даниил говорил, что в тот момент его паспорт был в руках российского силовика, — рассказывает один из знакомых Полянского. — Позднее, когда он вернулся в Брест, его задержали сотрудники КГБ».

Изначально предполагалось, что его задержали за какое-то административное правонарушение. Но днями стало известно о возбужденном уголовном деле. Даниилу Полянскому инкриминируют статью 356 Уголовного кодекса Беларуси (Измена государству). Его поместили под стражу в СИЗО.

Даниилу Полянскому 53 года. В качестве видеооператора в свое время сотрудничал с государственными и коммерческими телеканалами, а также с независимыми региональными сайтами. В последние годы был известен в Бресте как волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел», пишет БАЖ.

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