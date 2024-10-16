Пожар на военном аэродроме под Москвой: что известно 2 16.10.2024, 16:05

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Опубликованы фото и видео с места инцидента.

На военном аэродроме в Московской области произошел пожар, которому был присвоен второй уровень сложности. На данный момент россиянам не удалось локализовать огонь.

Информация о происшествии начала появляться в социальных сетях 16 октября. В различных пабликах уже размещены фотографии и видеозаписи с места инцидента.

Сообщается, что возгорание произошло на территории аэродрома Чкаловский, охватив площадь в 800 квадратных метров.

«По данным близких к силовикам тг-каналов, загорелось административное здание, площадь пожара — 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших», — пишет Telegram-канал ASTRA.

Официальных комментариев по данному поводу пока нет.

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