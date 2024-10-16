Reuters раскрыло детали операции по подрыву пейджеров «Хезболлы» 16.10.2024, 16:22

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Для устройств специально была созда «легенда».

Агентство Reuters опубликовало статью, в которой раскрываются детали операции, завершившейся взрывом пейджеров «Хезболлы», предположительно осуществленной израильскими спецслужбами. В результате этого инцидента погибли 39 человек, а около 3,4 тысячи получили ранения. После взрывов пейджеров последовали подрывы раций, и в конечном итоге израильские силы обороны начали наземное наступление против «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что пейджеры были изготовлены специально, а представители «Хезболлы» были введены в заблуждение и приобрели эти устройства для своих членов. Reuters делится новыми подробностями.

Ссылаясь на ливанские источники, публикация подтверждает, что взрывное устройство было скрыто в аккумуляторе пейджера. Внутри батареи находился тонкий лист взрывчатки пентаэритриттетранитрат (ПЭТН) весом 6 граммов, зажатый между двумя ячейками. Также в аккумуляторе была размещена полоска легковоспламеняющегося материала, выполняющая функцию детонатора. Эти компоненты не были обнаружены при рентгеновском обследовании. В «Хезболле» проверяли пейджеры с помощью сканеров в аэропортах, но они не сработали.

Тем не менее, наличие бомбы могло вызвать подозрения. Емкость аккумулятора была значительно ниже стандартной для таких устройств — всего 2,22 ватт-часа вместо привычных 8,75 ватт-часа. Члены «Хезболлы» заметили, что аккумулятор заряжается быстрее, чем ожидалось, но не придали этому значения.

Слабой стороной операции стало то, что ни модель пейджера, ни модель аккумулятора не были доступны на рынке — они были специально разработаны. Организаторы операции создали «легенду» для устройства, включая фальшивые страницы в интернете. Кроме того, они добились разрешения от главы тайваньской компании Gold Apollo, Сюй Чинг-куана, на производство специальной модели пейджера под брендом компании. Эта модель была добавлена на сайт Gold Apollo, но приобрести ее у тайваньского производителя было невозможно. В результате удалось обмануть закупщиков «Хезболлы». После завершения операции все фальшивые сайты были удалены, однако их можно найти в кэше и веб-архивах, сообщает агентство.

После взрывов «Хезболла» начала внутреннее расследование и, по данным Reuters, выяснила детали переговоров о продаже, в частности, что продавец сильно снижал цену на пейджеры. Однако руководитель расследования, Набиль Каук, погиб в результате израильского авиаудара.

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