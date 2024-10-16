Вот это поворот 2 Телеграм-канал «День опричника»

16.10.2024, 17:20

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Ким Чен Ын потребует от Путина вернуть должок.

Вот это поворот. А ведь и правда, если Ким Чен Ын отправил в Россию своих военнослужащих в рамках договора о всеобъемлющем партнерстве, то скоро может настать тот день, когда северокорейский лидер потребует от Путина вернуть должок.

Российской армии надо готовиться к тому, что даже подписание мирных соглашений с Киевом не гарантирует им возвращение домой и может сулить переброску куда-нибудь в буферную зону ДМЗ близ Южной Кореи. «Исключительно патриотичный повод» путинские идеологи найдут.

Указ о мобилизации может оказаться воистину бессрочным, а служба — пожизненной, как рекрутская повинность в 18 веке.

Телеграм-канал «День опричника»

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