Вот это поворот2
- Телеграм-канал «День опричника»
- 16.10.2024, 17:20
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Ким Чен Ын потребует от Путина вернуть должок.
Вот это поворот. А ведь и правда, если Ким Чен Ын отправил в Россию своих военнослужащих в рамках договора о всеобъемлющем партнерстве, то скоро может настать тот день, когда северокорейский лидер потребует от Путина вернуть должок.
Российской армии надо готовиться к тому, что даже подписание мирных соглашений с Киевом не гарантирует им возвращение домой и может сулить переброску куда-нибудь в буферную зону ДМЗ близ Южной Кореи. «Исключительно патриотичный повод» путинские идеологи найдут.
Указ о мобилизации может оказаться воистину бессрочным, а служба — пожизненной, как рекрутская повинность в 18 веке.
Телеграм-канал «День опричника»