Под Москвой неизвестный застрелил полковника российской армии 4 16.10.2024, 17:35

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Стрелявшему удалось скрыться.

В деревне Меленки Московской области РФ неизвестный в среду открыл огонь по автомобилю полковника российской армии Никиты Кленкова. Кленков, находившийся за рулём, погиб. Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ТАСС, 44-летний Кленков всего неделю назад вернулся с войны в Украине. Он занимал должность заместителя командира воинской части.

По информации следствия, убийца тоже передвигался на автомобиле. Поравнявшись с машиной Кленкова, он несколько раз выстрелил через боковое стекло. Кленков потерял умер на месте, его машина врезалась в забор. Стрелявший уехал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Издание «Важные истории» утверждает, что Кленков служил в спецназе ГРУ и занимал высокую должность. Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки сил спецопераций. Он был прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку еды в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ. Место, где он был убит, находится примерно в 20 минутах езды от Центра подготовки сил спецопераций.

О своей причастности к убийству пока никто не заявил.

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