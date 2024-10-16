Рогозин: Российские дороги убивают больше людей, чем войска НАТО 16.10.2024, 18:16

Оккупант заявил, что за это «кто-то должен ответить».

Российский «сенатор»-оккупант Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с ДТП на трассе в Крым, произошедшим из-за «зуба дракона», оставленного кем-то на дороге на участке между Запорожской и Херсонской областями.

В посте он упомянул аналогичную ситуацию, произошедшую на днях в Курской области. Там, 12 октября волонтер Иван Наумов, вывозивший жителей из приграничных районов Курской области, тоже врезался на оставленные на дороге бетонные заграждения. Волонтер не пострадал, но его автомобиль не подлежит восстановлению. В тот же день на трассе Рыльск — Яньково еще один автомобиль врезался в противотанковые заграждения. В результате ДТП 68-летний водитель Renault получил ранения.

«Красные полосы, которыми помечаются подобные бетонные блоки на блокпостах, <...> отсутствуют. Светоотражающий знак, предупреждающий о смертельной опасности, отсутствует, — отметил Рогозин, — Что это? Кто его оставил здесь? С какими намерениями?»

По словам «сенатора», машину спишут, а пассажиры получили легкие травмы только потому, что водитель перед ударом резко сбросил скорость. «Как потом выяснилось, об этот «зуб дракона» в течение нескольких дней разбилось несколько машин, пострадали люди. Наверное, их травмы спишут на сложное военное время. Но трасса-то гражданская, отсюда до фронта километров 170, не меньше», — написал Рогозин.

«Сенатор» заключил, что российские «дороги убивают людей больше, чем войска НАТО» и что за это «кто-то должен ответить».

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