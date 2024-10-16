В популярных белорусских чипсах нашли свиную шерсть 16.10.2024, 18:20

Фотофакт.

В популярной белорусской закуске из обжаренной свиной шкуры заметили волоски до сантиметра длиной, пишет Blizko.by.

Выпускает эти чипсы фермерское хозяйство «Вясковыя прысмакі» из деревни Барсуки в Лепельском районе Витебской области. Сам цех по изготовлению находится в Минске на улице Ландера, 22 в Курасовщине. Это обычный жилой дом возле МКАД, в котором также находится магазин «Грошык» и заготовительный цех.

Продукция фермерского хозяйства продается в сети магазинов компании «Евроторг».

Blizko дозвонилось в заготовительный цех. Там изданию рассказали, что изготовление этих чипсов — это ручной процесс: на стадии подготовки рабочие отбирают только чистые свиные шкурки, без волосяного покрова, а шкура с шерстью уходит в брак. И после обжарки тоже все перебирается, чтобы не было «гореликов» или другого брака.

— Видимо, сказался человеческий фактор, — объяснили в хозяйстве и пообещали принять все меры, чтобы больше такого не повторилось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com