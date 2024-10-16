Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзе
- 16.10.2024, 18:29
Они успешно прошли испытания.
Разработанные во Франции дроны-камикадзе успешно прошли испытания и в ближайшие недели поступят в армию и будут направлены Украине, сообщил глава Минобороны республики Себастьян Лекорню на своей странице в X.
«Поставки в Украину и в наши вооруженные силы начнутся в ближайшие недели», — написал он, прикрепив к посту видео с тестовым запуском и взрывом беспилотника.
О разработке во Франции дронов-камикадзе Лекорню объявил в феврале, тогда она находилась на экспериментальной стадии. Глава Минобороны назвал себя инициатором этого проекта и пообещал в первую очередь поставить беспилотники Украине.
Министр также сообщил о намерении передать средства ПВО и артиллерию, в том числе не менее 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR, в 2024 году. Он также счел недостаточной ежемесячную отправку 3 тыс. снарядов и заявил о необходимости наращивания производства во Франции.