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Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзе

  • 16.10.2024, 18:29
Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзе

Они успешно прошли испытания.

Разработанные во Франции дроны-камикадзе успешно прошли испытания и в ближайшие недели поступят в армию и будут направлены Украине, сообщил глава Минобороны республики Себастьян Лекорню на своей странице в X.

«Поставки в Украину и в наши вооруженные силы начнутся в ближайшие недели», — написал он, прикрепив к посту видео с тестовым запуском и взрывом беспилотника.

О разработке во Франции дронов-камикадзе Лекорню объявил в феврале, тогда она находилась на экспериментальной стадии. Глава Минобороны назвал себя инициатором этого проекта и пообещал в первую очередь поставить беспилотники Украине.

Министр также сообщил о намерении передать средства ПВО и артиллерию, в том числе не менее 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR, в 2024 году. Он также счел недостаточной ежемесячную отправку 3 тыс. снарядов и заявил о необходимости наращивания производства во Франции.

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