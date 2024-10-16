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Неожиданная дружба: девушка из Гродно смогла приручить ворон

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  • 16.10.2024, 18:46
  • 4,032
Неожиданная дружба: девушка из Гродно смогла приручить ворон

Видеофакт.

Девушка из Гродно Анна Дощечко приручила ворон и теперь рассказывает о своем необычном хобби в TikTok.

Ее питомцев зовут Валя и Валера. Каждый день они прилетают в гости к девушке на балкон, а она с удовольствием их угощает, пишет «Зеркало».

В одном из видео Анна рассказала, как различает Валю и Валеру. По ее словам, «у Вали меньше клюв, Валера крупнее, выглядит немножко суровее, а Валя прям такая дама-мадама».

В другом ролике она беседует с прилетевшими «питомцами», расспрашивая их, как там погода на улице и как у них дела, и, конечно же, угощает их. Девушка отметила, что их любимое лакомство — мясо и грецкие орехи.

В своем «сериале» о приручении ворон девушка также рассказала, что птицы хоть и живут на улице, но везде следуют за ее семьей и даже летят на зов.

В переписке с пользователями автор рассказала, как же началась эта необычная дружба. Она отметила, что начала приманивать ворон мясом и орехами и они стали летать к ней постоянно.

«Года два назад они тоже орали по утрам, но я игнорировала. Теперь прилетают, когда жалюзи открываем. А так на дереве мониторят», — поделилась она.

Пользователи в комментариях также отметили, что прогресс в приручении пернатых заметен, поскольку сейчас автор снимает их с очень близкого расстояния и они не боятся ни камеры, ни ее.

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