Белоруска обнаружила в упаковке колготок Conte неожиданный вкладыш

Белоруска обнаружила в упаковке колготок Conte неожиданный вкладыш2
- 16.10.2024, 19:24
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Фотофакт.
Белоруска Дарья нашла рецепт приготовления пирога в упаковке колготок Conte, пишет Blizko.
На картонном вкладыше размещался рецепт пирога со шпинатом.
Судя по всему, это результат коллаборации гродненской колготочной фабрики и Туровского молочного комбината, который выпускает сыры под маркой Bonfesto.
Полтора года назад издание Marketing.by писало о том, что в упаковке колгот от Conte она нашла похожий вкладыш с рецептом сырников из рикотты.
Напомним, в 2016 году обладателем контрольного пакета акций Туровского молочного комбината стал основатель СООО «Конте Спа» Валентин Бойко.