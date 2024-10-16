Белоруска обнаружила в упаковке колготок Conte неожиданный вкладыш 2 16.10.2024, 19:24

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Фотофакт.

Белоруска Дарья нашла рецепт приготовления пирога в упаковке колготок Conte, пишет Blizko.

На картонном вкладыше размещался рецепт пирога со шпинатом.

Судя по всему, это результат коллаборации гродненской колготочной фабрики и Туровского молочного комбината, который выпускает сыры под маркой Bonfesto.

Полтора года назад издание Marketing.by писало о том, что в упаковке колгот от Conte она нашла похожий вкладыш с рецептом сырников из рикотты.

Напомним, в 2016 году обладателем контрольного пакета акций Туровского молочного комбината стал основатель СООО «Конте Спа» Валентин Бойко.

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