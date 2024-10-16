Австралия передает Украине 49 танков Abrams 1 16.10.2024, 19:27

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Передачи техники Киеву добилась украинско-австралийская община.

Австралия согласилась передать Украине танки M1A1 Abrams. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на министра оборонной промышленности страны Пэта Конроя.

Издание напоминает, что правительство страны «обдумывало» это решение несколько месяцев, тогда как эксперты призывали передать Украине технику, срок службы которой подошел к концу. Об этом заявляла и украинско-австралийская община, возмущенная тем, что списанное военное оборудование продается через онлайн-аукционы и не передается Киеву.

По данным The Sydney Morning Herald, всего в июле 2024 года Австралия списала 59 танков Abrams, которые «никогда не использовались в боевых действиях» и будут заменены новыми моделями M1A2. Но Украине передадут 49 машин, часть из которых отремонтируют перед поставкой, а другие, отмечает издание, «будут использованы в качестве запчастей».

Согласно официальным данным, австралийские Abrams были куплены в 2004 году за $550 млн и каждый из танков весит 63 тонны.

Первая партия американских Abrams прибыла в Украину в сентябре 2023 года. В октябре США заявили, что передали Киеву все обещанные танки. Перед этим около 200 украинских военных прошли обучение по управлению такими машинами на военной базе Графенвер в Германии.

M1A1 Abrams – основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Он оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы – порядка 2500–3000 метров. На нем установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них.

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