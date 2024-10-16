Шольц: Германия продолжит поставлять Израилю оружие 16.10.2024, 19:41

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ заверил Израиль в солидарности.

Канцлер Германии отверг сомнения в готовности действующего федерального правительства продолжать поставлять Израилю оружие для помощи им в противостоянии террористическими группировкам ХАМАС и «Хезболла», передает DW.

«Поставки осуществлялись и будут осуществляться в будущем. Израиль всегда может на это рассчитывать», - заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в среду, 16 октября. «Израиль может рассчитывать на нашу солидарность, сейчас и в будущем», - заверил глава правительства ФРГ, подчеркнув, что эта солидарность также включает в себя и «предоставление Израилю возможности и поддержание его в состоянии защищать свою страну».

Олаф Шольц при этом отметил, что гуманитарная помощь обязана свободно поступать в сектор Газа, и что «нормы международного права должны соблюдаться всегда». По его видению, необходимо выработать перспективу, «которая в итоге приведет к решению конфликта с палестинцами на основе двух государств с палестинцами». Кроме того, Шольц подчеркнул важность «прекращение огня, которое приведет к освобождению заложников», сославшись по этому вопросу на предложения президента США Джо Байдена, визит которого в Берлин запланирован на 18 октября.

Шольц также призвал Иран прекратить атаковать Израиль ракетами. «Не должно быть дальнейшей дестабилизации региона, а Иран играет с огнем. Это должно прекратиться», - сказал Шольц.

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