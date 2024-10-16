В центре Гродно замечены кролики
- 16.10.2024, 20:00
Как они там оказались?
Гродно продолжает удивлять своим миром животных. Мы как-то рассказывали про лису, которая бегала по крыше кинотеатра «Октябрь», а теперь в объектив местного жителя попали кролики.
«В центре города случайные прохожие заметили кроликов. Видно, как парочка ушастых зверьков мирно пасется в районе улицы Рабочей. Кстати, рядом идет какая-то стройка, но кроликов это не смущает», — пишет о необычной встрече издание Newgrodno.
Изюминку этой истории придает тот факт, что от места, где видели кроликов, рукой подать до городских достопримечательностей. Поблизости находится синагога, замки и пожарная каланча. Как эти кролики оказались на воле? Вполне вероятно, что они сбежали из одного из частных хозяйств. Подписчица Newgrodno в соцсетях написала, что кролики живут рядом и хозяин их просто выпустил погулять.