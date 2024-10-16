закрыть
16 октября 2024, среда, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Гродно замечены кролики

  • 16.10.2024, 20:00
В центре Гродно замечены кролики

Как они там оказались?

Гродно продолжает удивлять своим миром животных. Мы как-то рассказывали про лису, которая бегала по крыше кинотеатра «Октябрь», а теперь в объектив местного жителя попали кролики.

«В центре города случайные прохожие заметили кроликов. Видно, как парочка ушастых зверьков мирно пасется в районе улицы Рабочей. Кстати, рядом идет какая-то стройка, но кроликов это не смущает», — пишет о необычной встрече издание Newgrodno.

Изюминку этой истории придает тот факт, что от места, где видели кроликов, рукой подать до городских достопримечательностей. Поблизости находится синагога, замки и пожарная каланча. Как эти кролики оказались на воле? Вполне вероятно, что они сбежали из одного из частных хозяйств. Подписчица Newgrodno в соцсетях написала, что кролики живут рядом и хозяин их просто выпустил погулять.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип