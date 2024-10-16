В центре Гродно замечены кролики 16.10.2024, 20:00

Как они там оказались?

Гродно продолжает удивлять своим миром животных. Мы как-то рассказывали про лису, которая бегала по крыше кинотеатра «Октябрь», а теперь в объектив местного жителя попали кролики.

«В центре города случайные прохожие заметили кроликов. Видно, как парочка ушастых зверьков мирно пасется в районе улицы Рабочей. Кстати, рядом идет какая-то стройка, но кроликов это не смущает», — пишет о необычной встрече издание Newgrodno.

Изюминку этой истории придает тот факт, что от места, где видели кроликов, рукой подать до городских достопримечательностей. Поблизости находится синагога, замки и пожарная каланча. Как эти кролики оказались на воле? Вполне вероятно, что они сбежали из одного из частных хозяйств. Подписчица Newgrodno в соцсетях написала, что кролики живут рядом и хозяин их просто выпустил погулять.

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