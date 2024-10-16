Более 80% украинцев верят в победу над РФ 16.10.2024, 22:02

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Опрос.

В сентябре 83% опрошенных украинцев верят в победу в войне с Россией, что несколько выше, чем в июне (80%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Не верят в победу 11% опрошенных.

Что касается сроков наступления победы, то среди респондентов, которые в нее верят, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% — что она наступит к концу этого года, 15% — что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% — более 5 лет, 2% — что победа состоится «вряд ли при моей жизни».

Наиболее оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года — тогда 50% считали, что победа наступит к концу 2023 года.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (38%) верующих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 17,5% сочтут победой уничтожение армии РФ и содействие восстанию/распаду внутри России.

Также 17% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7,5% — изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения после 24 февраля 2022 года.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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