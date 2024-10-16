Поляки «выгуляли» робопса под водой 16.10.2024, 22:09

Видео.

Разработчики из польской компании MAB Robotics выложили интересный ролик на своем канале в YouTube.

На видео робособака по кличке Honey Badger спокойно себе гуляет по дну наполненного бассейна.

Ранее робопсов еще никто не «выгуливал» в воде. Кажется, этому девайсу вообще ничего не страшно.

«Honey Badger – скачок вперед в автономной робототехнике», – заявили разработчики.

Неубиваемая на первый взгляд машина довольно резво перемещается по дну на своих четырех лапах. Пропеллер был бы наверняка эффективнее, но робот справляется и без него.

Как уверяют в MAB Robotics, после погружения в воду все системы остались целыми – электроника герметично защищена.

Разработчики считают, что Honey Badger может быть очень полезным в спасательных операциях.

Например, поможет находить предметы и людей после потопов или техногенных катастроф. И ведь он совсем не боится воды, в отличие от своих собратьев.

А вот журналисты издания Engadget оказались «чертовски напуганы» таким творением. А точнее звуком, который издают лапы робособаки при передвижении по плитке. Мастера слова сравнили его с саундтреком к фильму ужасов.

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