Поляки «выгуляли» робопса под водой
- 16.10.2024, 22:09
Видео.
Разработчики из польской компании MAB Robotics выложили интересный ролик на своем канале в YouTube.
На видео робособака по кличке Honey Badger спокойно себе гуляет по дну наполненного бассейна.
Ранее робопсов еще никто не «выгуливал» в воде. Кажется, этому девайсу вообще ничего не страшно.
«Honey Badger – скачок вперед в автономной робототехнике», – заявили разработчики.
Неубиваемая на первый взгляд машина довольно резво перемещается по дну на своих четырех лапах. Пропеллер был бы наверняка эффективнее, но робот справляется и без него.
Как уверяют в MAB Robotics, после погружения в воду все системы остались целыми – электроника герметично защищена.
Разработчики считают, что Honey Badger может быть очень полезным в спасательных операциях.
Например, поможет находить предметы и людей после потопов или техногенных катастроф. И ведь он совсем не боится воды, в отличие от своих собратьев.
А вот журналисты издания Engadget оказались «чертовски напуганы» таким творением. А точнее звуком, который издают лапы робособаки при передвижении по плитке. Мастера слова сравнили его с саундтреком к фильму ужасов.