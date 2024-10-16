СМИ: В Баку готовилась встреча влиятельных россиян и немцев 1 16.10.2024, 22:19

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В список участников входили экс-кандидат в канцлеры Германии и бывший генсек ОБСЕ.

У группы влиятельных россиян и немцев 20 октября была запланирована встреча в Баку, программа которой снабжена логотипом «Петербургского диалога» — формата, официально распущенного после начала войны РФ в Украине. С российской программой встречи, датированной началом октября, ознакомились газета Die Zeit и политический журнал телекомпании ARD Kontraste, опубликовавшие соответствующие материалы на своих сайтах в среду, 16 октября, передает DW.

По данным журналистов, во встрече в столице Азербайджана якобы должны были принять участие бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек, экс-руководитель ведомства федерального канцлера Германии Рональд Пофалла, а также бывший исполнительный директор «Петербургского диалога» Мартин Хоффман.

Платцек в течение многих лет входил в состав правления «Петербургского диалога». Пофалла возглавлял этот формат с 2015 по 2021 год.

В списке участников также значатся два гражданина Швейцарии: Тим Гульдиман — бывший посол Швейцарии в Берлине, и Томас Гремингер, бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а ныне директор Женевского центра политики безопасности, финансирующегося швейцарским государством. В недавнем интервью газете Die Neue Zürcher Zeitung Гремингер отметил необходимость «конфиденциальных форматов диалога» с Россией.

СМИ: В список участников входил и экс-кандидат в канцлеры Германии Лашет

По данным изданий, бывший кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза и экс-премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет тоже фигурировал в перечне.

На запрос Kontraste и Die Zeit сотрудница канцелярии Лашета отметила, что в указанный период он будет преподавать, посещать публичные мероприятия и «не будет принимать участие в каких-либо беседах в Баку».

На вопрос, знал ли политик о встрече в Азербайджане и может ли он объяснить, каким образом его имя попало в программу, сотрудница ответила: «Мы не знаем ни о каком списке участников. Господин Лашет ежедневно получает множество приглашений на конференции и мероприятия, не все из которых он может посетить». Пофалла, Платцек и Гульдиман оставили без ответа запросы от Die Zeit и Kontraste.

Гремингер отметил, что речь, вероятно, идет о «частных инициативах», добавив, что не может подтвердить или опровергнуть наличие частных контактов или встреч. Хоффман также отказался от комментариев.

Журналисты узнали, что в списке были Зубков, Фадеев и Швыдкой

Как отмечают издания, среди российских участников значился Виктор Зубков, бывший председатель правительства России и давний соратник диктатора РФ Владимира Путина. Зубков был российским сопредседателем «Петербургского диалога». В программе, по данным журналистов, также упоминается посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В списке фигурирует и Валерий Фадеев — председатель Совета по правам человека при президенте РФ и советник Путина. Фадеев включен в санкционный список ЕС за распространение «дезинформации и пропаганды» для оправдания войны РФ в Украине. Сам чиновник обвинения в свой адрес отвергает.

Михаил Швыдкой, также указанный в программе и являющийся спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в ответ на запрос сообщил, что запланированная на 20-21 октября встреча в Баку будет носить неформальный характер, участники будут говорить только от себя, а также не представляют какие-либо институты, включая «Петербургский диалог».

Die Zeit: Москва активно ищет каналы коммуникации

В этом, однако, есть сомнения, отмечают журналисты ARD, — не только потому, что в российской программе используется официальный логотип форума. Репортеры Die Zeit и Kontraste также обнаружили приглашение к участию в тендере, опубликованное госуниверситетом в Санкт-Петербурге, ищущим поставщиков услуг для организации мероприятий в рамках «Петербургского диалога».

Как отмечает Die Zeit, инцидент показывает, как активно Москва ищет каналы коммуникации с Берлином и насколько плотно Кремль стремится наладить связь с ведущими немецкими политиками.

То, что встреча должна была пройти в Баку, также легко объяснимо. Число вопросов к политикам Германии, посещающим Азербайджан, — существенно меньше, чем в случае визитов в Россию. Кроме того, российские фигуранты санкционных списков Евросоюза могут без проблем въехать в Азербайджан.

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