закрыть
16 октября 2024, среда, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Баку готовилась встреча влиятельных россиян и немцев

1
  • 16.10.2024, 22:19
  • 3,576
СМИ: В Баку готовилась встреча влиятельных россиян и немцев

В список участников входили экс-кандидат в канцлеры Германии и бывший генсек ОБСЕ.

У группы влиятельных россиян и немцев 20 октября была запланирована встреча в Баку, программа которой снабжена логотипом «Петербургского диалога» — формата, официально распущенного после начала войны РФ в Украине. С российской программой встречи, датированной началом октября, ознакомились газета Die Zeit и политический журнал телекомпании ARD Kontraste, опубликовавшие соответствующие материалы на своих сайтах в среду, 16 октября, передает DW.

По данным журналистов, во встрече в столице Азербайджана якобы должны были принять участие бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек, экс-руководитель ведомства федерального канцлера Германии Рональд Пофалла, а также бывший исполнительный директор «Петербургского диалога» Мартин Хоффман.

Платцек в течение многих лет входил в состав правления «Петербургского диалога». Пофалла возглавлял этот формат с 2015 по 2021 год.

В списке участников также значатся два гражданина Швейцарии: Тим Гульдиман — бывший посол Швейцарии в Берлине, и Томас Гремингер, бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а ныне директор Женевского центра политики безопасности, финансирующегося швейцарским государством. В недавнем интервью газете Die Neue Zürcher Zeitung Гремингер отметил необходимость «конфиденциальных форматов диалога» с Россией.

СМИ: В список участников входил и экс-кандидат в канцлеры Германии Лашет

По данным изданий, бывший кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза и экс-премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет тоже фигурировал в перечне.

На запрос Kontraste и Die Zeit сотрудница канцелярии Лашета отметила, что в указанный период он будет преподавать, посещать публичные мероприятия и «не будет принимать участие в каких-либо беседах в Баку».

На вопрос, знал ли политик о встрече в Азербайджане и может ли он объяснить, каким образом его имя попало в программу, сотрудница ответила: «Мы не знаем ни о каком списке участников. Господин Лашет ежедневно получает множество приглашений на конференции и мероприятия, не все из которых он может посетить». Пофалла, Платцек и Гульдиман оставили без ответа запросы от Die Zeit и Kontraste.

Гремингер отметил, что речь, вероятно, идет о «частных инициативах», добавив, что не может подтвердить или опровергнуть наличие частных контактов или встреч. Хоффман также отказался от комментариев.

Журналисты узнали, что в списке были Зубков, Фадеев и Швыдкой

Как отмечают издания, среди российских участников значился Виктор Зубков, бывший председатель правительства России и давний соратник диктатора РФ Владимира Путина. Зубков был российским сопредседателем «Петербургского диалога». В программе, по данным журналистов, также упоминается посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В списке фигурирует и Валерий Фадеев — председатель Совета по правам человека при президенте РФ и советник Путина. Фадеев включен в санкционный список ЕС за распространение «дезинформации и пропаганды» для оправдания войны РФ в Украине. Сам чиновник обвинения в свой адрес отвергает.

Михаил Швыдкой, также указанный в программе и являющийся спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в ответ на запрос сообщил, что запланированная на 20-21 октября встреча в Баку будет носить неформальный характер, участники будут говорить только от себя, а также не представляют какие-либо институты, включая «Петербургский диалог».

Die Zeit: Москва активно ищет каналы коммуникации

В этом, однако, есть сомнения, отмечают журналисты ARD, — не только потому, что в российской программе используется официальный логотип форума. Репортеры Die Zeit и Kontraste также обнаружили приглашение к участию в тендере, опубликованное госуниверситетом в Санкт-Петербурге, ищущим поставщиков услуг для организации мероприятий в рамках «Петербургского диалога».

Как отмечает Die Zeit, инцидент показывает, как активно Москва ищет каналы коммуникации с Берлином и насколько плотно Кремль стремится наладить связь с ведущими немецкими политиками.

То, что встреча должна была пройти в Баку, также легко объяснимо. Число вопросов к политикам Германии, посещающим Азербайджан, — существенно меньше, чем в случае визитов в Россию. Кроме того, российские фигуранты санкционных списков Евросоюза могут без проблем въехать в Азербайджан.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип