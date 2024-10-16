Белорусские врачи обзаведутся ИИ-ассистентами 2 16.10.2024, 23:46

Иллюстративное фото

Пациент будет рассказывать искусственному интеллекту историю болезни.

ИИ-ассистенты могут появиться у белорусских врачей в ближайшее время, сообщил БелТА председатель наблюдательного совета НИИ цифровой экономики, искусственного интеллекта и информационной безопасности Андрей Горовенко.

По его словам, такой научно-практический проект уже сейчас проходит тестирование в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Гродно. Есть планы внедрения его на другие объекты.

Горовенко отметил, что ИИ-ассистент делает за врача все, что не касается непосредственно его лечебной работы.

«Когда пациент заходит в кабинет, перед ним стоит экран, он поворачивает его на себя и искусственный интеллект у него расспрашивает об истории болезни. Врач, например, в приемном покое, должен ходить по боксам. Когда он возвращается, ИИ-ассистент уже собрал всю историю о больном, его анализах, жалобах, отправил врачу в обобщенном виде и сообщил: «Пациент готов». У врача планшет, пока он дойдет, уже, может быть, познакомится с информацией», – рассказал специалист.

Потом он уже сам врач общается с больным, осматривает его, делает заключение и дает рекомендации. Таким образом, у него освобождается часть времени исключительно для медицинской деятельности.

По его словам, на одном приеме могут работать три ИИ-ассистента. Второй из них - «ИИ-фармаколог» - включается, когда врач делает назначения. Он смотрит историю пациента, оценивает, нет ли противоречий, и выдает врачу рекомендацию. Третий ассистент – «специалист по клиническим протоколам», он может дать подсказку врачу в этом плане при необходимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com