Нетаньяху: Армия Израиля нашла самое современное российское оружие на базах «Хезболлы» 17.10.2024, 7:41

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ЦАХАЛ опубликовал фото.

Израильские военные обнаружили во время обысков на базах боевиков организации «Хезболла» на юге Ливана российское оружие. Найденное вооружение является «самым современным».

Об этом сообщил французской газете Le Figaro премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

«Однако в этом районе «Хезболла» вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия», - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что новая гражданская война в Ливане «была бы трагедией».

«Конечно, наша цель не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана», - заверил израильский премьер в разговоре с газетой Le Figaro, говоря об операции ЦАХАЛ в Ливане.

По словам Нетаньяху, единственная цель израильской стороны, это «разрешить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности».

О каком оружии идет речь

Отметим, что израильский премьер не уточнил в данном интервью, какие образцы российского оружия были обнаружены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в туннелях «Хезболлы» в Ливане.

Вместе с тем, 16 октября израильское военное командование обнародовало кадры со складом оружия, расположенным в гражданском жилом доме на юге Ливана.

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Также в ЦАХАЛе показали фото найденного во время рейда оружия.

Добавим, также на обнародованных кадрах найденного у «Хезболлы» российского оружия можно увидеть, в частности, ПТРК «Корнет», ПЗРК «Игла». Указанная на них дата производства - с 2018 по 2021 год.

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