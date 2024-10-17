В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве прогремела серия взрывов2
- 17.10.2024, 7:52
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Россияне более 3-х часов атаковали столицу Украины с воздуха.
Российские оккупанты с вечера 16 октября и в ночь на 17 число атаковали Киев ударными дронами, в столице Украины прогремела серия взрывов в Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.
В результате атаки на трех этажах повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат, информация о пострадавших не поступала, сообщили в Киевской городской военной администрации.
«На Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БПЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия», - отметили в КГВА.
В ведомстве добавили, что все вражеские беспилотники, которые обнаружили возле Киева и над столицей, уничтожили украинские защитники.
Точное количество ликвидированных дронов назовут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.