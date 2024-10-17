СМИ: Санкции убили российскую авиацию 3 17.10.2024, 7:56

5,510

Москва обратилась за помощью к иностранцам.

Из-за большого дефицита исправных самолетов в самой РФ Кремль начал просить «дружественные» страны о помощи.

Вчера, 16 октября, глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что Москва ведет активные переговоры с Казахстаном относительно помощи с организацией внутрироссийских авиарейсов.

На данный момент в РФ осуществлять авиарейсы между населенными пунктами могут только отечественные авиакомпании, информирует ресурс The Moscow Times.

Старовойт уже и не скрывает, что у РФ просто нет исправных самолетов, которые могли бы осуществлять бесперебойную авиаперевозку пассажиров.

С его же слов, Москва ведет переговоры не только с Казахстаном, однако другие страны пока не назвал.

До февраля 2022 года авиафлот РФ насчитывал 850 исправных самолета, а уже к началу 2023 года эти цифры составили уже 736 единиц.

Консалтинговая компания Oliver Wyman прогнозирует, что к 2026 году авиапарк РФ сократится еще вдвое. Уже со следующего года из строя начнут выходить все самолеты иностранного производства, которые нуждаются в ремонте и замене запчастей.

Еще не так давно Кремль вынашивал амбициозную программу по замене иностранных самолетов на отечественные. Так, в 2026 году их должно было стать 120 единиц, а к 2028 году — 230 самолетов.

Исходя из программы импортозамещения, еще в 2023 году авиаперевозчики РФ должны были получить два самолета Sukhoi Superjet и три «Ту-214». Уже в этом году — 20 самолетов Sukhoi Superjet, 7 единиц Ту-214, 6 лайнеров «МС-21» и два Ил-114-300.

Реальность оказалась таковой, что за эти два года РФ выпустила всего два самолета «Ту-214» и один Ил-96-300.

Спустя время в Кремле срочно пересмотрели свою программу. Теперь ожидается, что в 20245 году будет выпущено 20 самолетов вместо запланированных ранее 82.

При этом вице-премьер РФ Денис Мантуров не исключил, что уже в следующем году эта программа будет снова пересмотрена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com