Неожиданные подробности ликвидации полковника спецназа ГРУ под Москвой 5 17.10.2024, 8:17

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Высокопоставленный офицер регулярно выезжал на территорию Украины.

Влиятельному российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны новые подробности убийства полковника ВС РФ в Солнечногорском районе Подмосковья.

Убитый 44-летний Никита Кленков был рожден в Германии и являлся потомственным военным.

Его отец, уроженец города Порт-Артур, прописан в том же военном городке под Солнечногорском, что и сын.

Официально Кленков-старший числился военнослужащим в Учебном центре для командного состава «Выстрел» (базировался в Солнечногорском районе, в настоящее время ликвидирован).

Сам Никита до того, как стал замкомандира Центра подготовки Сил спецопераций ВС РФ числился в военной части 11135. Это 18 ЦНИИ Генштаба, где занимаются разработкой систем радиоразведки, дальней и спутниковой связи и кодирования.

По адресу части в Москве были зарегистрированы члены его семьи. Отсюда Никита Кленков попал в спецназ ГРУ и параллельно занимался подготовкой войск ССО.

Высокопоставленный офицер принимал участие в различных «командировках», в том числе на территории Украины.

Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ, первоначальная версия о том, что киллер преследовал Никиту Кленкова на автомобиле, провалилась.

Оперативники все-таки сумели вычислить «Mitsubishi Outlander», на который указали очевидцы, и установить водителя.

Мужчину допросили, но водитель остался в статусе свидетеля, и, судя по всему, просто проезжал мимо.

Каких-либо других зацепок у оперативников пока нет, только догадки, что работал настоящий спец, который был пешком и ушел после того, как расстрелял жертву, в лес.

По словам собеседника, это лучший способ остаться незамеченным, так как выйти из лесополосы и не попасть в объективы камер видеонаблюдения довольно просто.

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