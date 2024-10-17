NASAMS, Stinger и многое другое: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета для Украины

NASAMS, Stinger и многое другое: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета для Украины5
- 17.10.2024, 8:27
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Полный список.
Соединенные Штаты Америки объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 425 млн долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Отмечается, что это уже 67-й транш вооружения, которое администрация президента США Джо Байдена дает Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
В Пентагоне заявили, что Украина получит средства противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух-земля», снаряды для ракетных систем и прочее.
Полный список следующий:
боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,
ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,
зенитные ракеты Stinger,
боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
боеприпасы класса «воздух-земля»,
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
ракеты TOW,
противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),
стрелковое оружие и боеприпасы,
гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,
оборудование и боеприпасы для подрывных работ.
Кроме того, как отметили в США, в пакет войдут детали, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги, а также транспортировка.
«Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области защиты от российской агрессии», — сказано в сообщении.