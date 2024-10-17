NASAMS, Stinger и многое другое: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета для Украины 5 17.10.2024, 8:27

1,642

Полный список.

Соединенные Штаты Америки объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 425 млн долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что это уже 67-й транш вооружения, которое администрация президента США Джо Байдена дает Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

В Пентагоне заявили, что Украина получит средства противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух-земля», снаряды для ракетных систем и прочее.

Полный список следующий:

боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,

зенитные ракеты Stinger,

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

боеприпасы класса «воздух-земля»,

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

ракеты TOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),

стрелковое оружие и боеприпасы,

гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,

оборудование и боеприпасы для подрывных работ.

Кроме того, как отметили в США, в пакет войдут детали, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги, а также транспортировка.

«Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области защиты от российской агрессии», — сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com