ВСУ изобрели новый способ борьбы с российскими «Шахедами» 17.10.2024, 8:29

3,964

Его можно использовать и против ракет.

С сентября враг почти ежедневно запускает по Украине десятки дронов «Шахед» с разных направлений. Против них эффективно работают не только мобильные группы, но и новые механизмы радиоэлектронной борьбы украинского войска.

Такое мнение для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В ночь на 16 октября россияне запустили по Украине 136 дронов типа «Шахед».

«Это показательная атака. Часть «Шахедов» использовали как разведывательные дроны, на некоторых из них уже находят камеры», – отметил Свитан.

Воздушные силы Украины отчитались о сбивании 51 БПЛА. Свитан убежден, что львиную долю остальных нивелировали украинские системы РЭБ. Вероятно, в Украине появились новые системы радиоэлектронной борьбы, которые препятствуют связи дронов с российским спутником.

«Нашли новый механизм их разворачивать. Часть сталкивается с землей, а часть заходит обратно в Россию. Не исключаю, что к части беспилотников могли подключаться и наши специалисты и отводить их обратно», – предположил военный аналитик.

Он считает, что такой механизм украинские защитники смогут использовать и против российских ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com