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ВСУ изобрели новый способ борьбы с российскими «Шахедами»

  • 17.10.2024, 8:29
  • 3,964
ВСУ изобрели новый способ борьбы с российскими «Шахедами»

Его можно использовать и против ракет.

С сентября враг почти ежедневно запускает по Украине десятки дронов «Шахед» с разных направлений. Против них эффективно работают не только мобильные группы, но и новые механизмы радиоэлектронной борьбы украинского войска.

Такое мнение для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В ночь на 16 октября россияне запустили по Украине 136 дронов типа «Шахед».

«Это показательная атака. Часть «Шахедов» использовали как разведывательные дроны, на некоторых из них уже находят камеры», – отметил Свитан.

Воздушные силы Украины отчитались о сбивании 51 БПЛА. Свитан убежден, что львиную долю остальных нивелировали украинские системы РЭБ. Вероятно, в Украине появились новые системы радиоэлектронной борьбы, которые препятствуют связи дронов с российским спутником.

«Нашли новый механизм их разворачивать. Часть сталкивается с землей, а часть заходит обратно в Россию. Не исключаю, что к части беспилотников могли подключаться и наши специалисты и отводить их обратно», – предположил военный аналитик.

Он считает, что такой механизм украинские защитники смогут использовать и против российских ракет.

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