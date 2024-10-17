Средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку 2 17.10.2024, 9:45

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В стране разогналась инфляция.

В Белстате сообщили, что средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 белорусских рублей ($7,6).

Так, сообщается, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,9 рубля. При этом годом ранее средник чек был 22,4 рубля.

В целом, в январе-сентябре 2024-го розничный товарооборот составил 65,1 миллиарда рублей или 111,8% в сопоставимых ценах за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот общепита в январе - сентябре вырос и составил 4,5 миллиарда белорусских рублей (111,5%).

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