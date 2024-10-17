Кремль поставили в неловкое положение

Кремль поставили в неловкое положение2
- 17.10.2024, 10:18
- 3,510
Пескову задали неудобный вопрос по военной помощи КНДР.
Россия заключила договор с Северной Кореей, предусматривающий интенсивное взаимодействие во всех сферах безопасности. То есть, если КНДР начнет войну против Южной Кореи, РФ в случае необходимости должна была бы предоставить союзнику помощь, в том числе и в живой силе.
Пресс-секретарю российского диктатора Путина Пескову задали неудобный вопрос по этому поводу во время пресс-конференции. Журналисты уточнили, готова ли Россия на такую помощь КНДР, пишет «Главред».
Песков ответил, что все формулировки в договоре однозначны и не требуют дополнительного уточнения. Что, вероятно, означает готовность кремлевского диктатора отправить свои войска в КНДР при необходимости.
Ведь Северная Корея уже начала выполнять обязательства в рамках этого договора. Еще в начале октября в КНДР заявили о подготовке своих военных для отправки в Россию, а впоследствии в СМИ появилась информация о якобы намерении перебросить несколько тысяч корейских военнослужащих на территорию Курской области.