«Можно представить, какой кошмар творится в нищих районах»12
- 17.10.2024, 10:20
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Белорусы с раннего утра стоят в очередях в поликлиники.
3 октября стало известно о смерти мужчины в Жодино в очереди к врачу. Появилось новое фото, как лукашисты «решили» проблему, пишет читатель сайта Charter97.org:
— На часах еще нет 7 утра, а в Жодино в очереди стоит несколько десятков человек. Их просто не пускают в поликлинику. Мужчина шутит: чтобы внутри никто не умер.
Летом публиковал видео житель Борисова, который занимал очередь в 4 утра со стульчиком. Он не мог нарадоваться, что первый в очереди.
Если так обстоят дела в самых крупных и небедных городах самой развитой Минской области, можно представить, какой кошмар творится в заброшенных и нищих районах Могилевщины и Витебщины.
Учитывая удлинение ночи и похолодания, белорусы будут еще сильнее ощущать «заботу» лукашистского здравоохранения.