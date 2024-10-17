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Зеленский: Байден дал мне слово

  • 17.10.2024, 10:23
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Зеленский: Байден дал мне слово

Президент Украины рассказал об обещании главы Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге в Брюссель рассказал детали своего разговора с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, глава Белого дома пообещал Джо Байден новые пакеты военной помощи Украине уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

«Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о «Рамштайне», заседании через несколько недель», - рассказал Зеленский.

Напомним, что в среду Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Также стало известно об объявлении США очередного пакета военной помощи Украине на 425 миллионов долларов.

Пакет содержит дополнительное усиление ПВО, ракеты класса «воздух - земля», бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и т.д. Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Киев получит дополнительное вооружение.

Речь идет о сотнях перехватчиков ПВО, десятках тактических систем ПВО, дополнительных артсистемах, боеприпасах, сотнях единиц бронетранспортеров, а также тысячах дополнительных бронемашин.

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