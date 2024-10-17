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Путин открыл ящик Пандоры

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 17.10.2024, 10:34
  • 4,844
Путин открыл ящик Пандоры

Китай может сделать неожиданный ход по освобождению «Северных территорий».

В Госдуме РФ рассматривают договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, в котором также содержатся обязательства и о взаимной военной помощи. Ясно, что Кремль хочет продемонстрировать формирование антизападной/антиамериканской коалиции, а с другой стороны формально узаконить нахождение северокорейских солдат на линии боевого столкновения в Украине, о чем пишут все мировые СМИ последние два дня. Но не все так просто.

Подрыв КНДР части общекорейской дороги, разделяющей Северную и Южную Кореи это – демонстрация силы и фактический намек на готовность «асвабадить» исторические земли, якобы оккупированные Южной Кореей, по примеру того, что Путин делает в Украине.

Эти события не случайно синхронизируются с начавшимися якобы военными учениями Китая у берегов Тайваня, фактически блокированного китайской авиацией и кораблями.

Для России сейчас важен сам факт ее поддержки другими странами. Поэтому Кремль через СВР тратит колоссальные средства на обход западных санкций, втягивая в свои мутные схемы различные компании, в том числе и в Европе, чтобы их просто вмазать в российскую войну. Тем самым, разорвать единство в ЕС и НАТО, рассорить страны между собой и ослабить тем самым помощь Украине

Не думаю, что у Кремля достаточно сил и средств для оказания военной помощи КНДР, если там вздумают пойти войной на соседей. У России самой сейчас проблемы с личным составом в армии и она вынуждена вербовать наемников в Индии, Египте, Сирии, в ряде африканских стран и той же КНДР.

Напав на Украину, якобы с целью забрать «исторические земли», Кремль открыл «ящик Пандоры» и бумеранг может возвратиться. Если КНДР захочет тоже «асвабадить исторические земли и вассаединиться с адним народом», то где гарантия, что и Китай не захочет присоединить «исконно китайские «Северные территории», оккупированные порядком ослабленной Россией?

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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