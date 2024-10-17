В Минске открыли бесплатные сауны, кинотеатр и фитнес-зал 3 17.10.2024, 10:44

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Но не для всех.

В одном из столичных кварталов открыли первый, как утверждают, в Беларуси клуб жильцов, который включает в себя фитнес-зал, кинотеатр, детскую игровую зону, сауну и многое другое. Специально для этого застройщик выделил целый первый этаж в новостройке Северного Берега. Пользоваться услугами Residential Club могут только жители квартала, пишет Realt .

Проект запустили в доме с готовыми квартирами на площади в 800 квадратных метров, где разместился холл и 9 разнообразных общественных зон. По словам директор компании-застройщика Северного Берега Антона Русакевича, в клубе жильцов всё максимально продумано. Он заявил, что в помещениях создана шумоизоляция, которая не будет мешать повседневной жизни остальных жителей новостройки.

Первый в Беларуси, как утверждает застройщик, Residential Club представляет собой кинотеатр на 18 мест, комнату для переговоров (наверное, современный аналог бабушек у подъезда), помещение для проведения праздников, две финские сауны, тренажёрный зал и др. Пользоваться всем этим роскошеством, конечно, смогут только жители Северного Берега — около 2 тысяч человек.

К слову, одна из компаний по приёмке недвижимости ранее опубликовала ролик в TikTok, где показала не только клуб жильцов до его официального открытия, но и одну из квартир в новостройке. Так, стоиомость одного «квадрата» в таком доме — 1900 евро.

Если говорить об оплате, то в первый год жильцы смогут посещать клуб бесплатно, предварительно забронировав то или иное посещение с помощью специального приложения. В дальнейшем за Residential Club придётся платить. Застройщик пока не решил, каким образом будет взиматься плата. Возможно, это будут членские взносы, либо какие-то индивидуальные клубные карты.

«Этот клуб для нас — экспериментальный, на его примере мы изучим опыт эксплуатации и востребованность разных зон. В дальнейшем наполнение клубов, возможно, будет меняться. Так, уже прозвучала идея открыть в одном из клубов кабинет медсестры, где можно будет измерить давление, температуру или провести какие-то простые медицинские манипуляции», − подытожил директор компании-застройщика Северного Берега Антон Русакевич.

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