Задачу поставил Буданов: ГУР выбило россиян из-под Липцов 17.10.2024, 10:45

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Операцию показали на видео.

Украинские разведчики освободили 400 га леса от россиян на Харьковщине. Эту задачу им лично поставил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом рассказали участники спецоперации.

«Операция была непростой, но, как всегда, успешной. По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы. Несмотря на все — ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу», — рассказывает командир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» «Титан».

Бойцы обнародовали видео своей работы. Они работали как в светлое время суток, так и в темное.

«В результате успешной наступательной операции наши воины вместе с собратьями из других подразделений активных действий Главного управления разведки зачистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцев, уничтожили живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и вражеские укрепления, пополнили обменный фонд», — говорится в сообщении.

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