«За эти выплаты даже кот не протянет» 1 17.10.2024, 11:04

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В Беларуси теперь лучше не терять работу.

Александр Лукашенко 11 октября подписал ряд новых законов. Один из них — закон «Об изменении законов по вопросам занятости населения», который должен «исключить иждивенчество и создать условия для занятости населения».

Все из-за нового закона. Срок выплат пособий по безработице теперь уменьшается вдвое — с 6 до 3 месяцев. Так власти решили бороться с «иждевенчеством». Эта новость вызвала бурное обсуждение в TikTok сайта Charter97.org.

Приводим лучшие комментарии:

«Как начинаешь звонить по вакансиям — то опыт не устраивает, то без опыта не берем, то слишком молодая и с детьми, то старая, то никто не требуется, а вакансия висит. Интересно, а где работать, если работы нет?»

«Отработав на предприятии несколько лет, сразу приходят осознание свалить за границу».

«Чем дальше, тем страшнее».

«Пособие такое, что только на хлеб, чтоб не крякнул с голоду».

«Выплаты — это ни о чем».

«За эти выплаты даже кот не протянет».

«Страна для жизни, пашите как Лукашенко сказал, за миску супа».

«Все для народа».

«Кому нахрен их выплаты нужны, на них даже проездной на месяц не купишь, отменили бы вообще, не позорились».

«Смех и грех!!! Когда же это все безобразие закончится? У нас вообще людей за людей считают? Куда не ткнись, везде прижимают этих людей! Мы вообще имеем какие-то права?»

«Работу дайте нормальную людям с нормальной зарплатой, а не подаяние. Никто на ваше пособие претендовать не будет»

«Если честно, крепостное право было лучше».

«А когда с чинушами и ворюгами бороться начнут власти? Понятно, что чиновники и Лукашенко пишут законы под себя», — пишут наши подписчики.

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